Catania-Trapani streaming e diretta tv, dove vederla e le probabili formazioni

Catania-Trapani, calcio d’inizio previsto per le ore 20.30 di mercoledì 29 maggio. Si gioca questa sera allo stadio Massimino la gara d’andata valida per il secondo turno fase nazionale dei playoff Serie C. La gara di ritorno è invece prevista domenica 2 giugno, sempre alle 20.30, al Provinciale di Trapani.

Il vincitore del doppio confronto accederà ad una delle due finali che assegnano la promozione in Serie B, con i granata che in caso di parità prevarrebbero in virtù della migliore posizione di classifica. Ci si attende il tutto esaurito per la gara di questa sera con la vendita dei tagliandi che già nella gionrata di ieri aveva raggiunto oltre quota 18 mila.

Catania-Trapani, le probabili formazioni – QUI CATANIA. Padroni di casa intenzionati a schierare lo stesso modulo che ha fatto bene fin qui contro Reggina e Potenza. Sulla trequarti, a supporto di Di Piazza e Marotta ci sarà Sarno. Lodi dovrebbe partire ancora dalla panchina anche se Carriero. In difesa ballottaggio tra Baraye e Marchese per la corsia sinistra. Diffidati tra i rossazzurri Sarno, Di Piazza, Rizzo e lo stesso Carriero. Sottil non sarà in panchina a causa della squalifica rimediata in seguito all’allontamento nella sfida contro il Potenza. QUI TRAPANI. Ospiti che non hanno problemi di formazione con mister Italiano che si affidera a Nzola, Evacuo e Fedato in avanti. In mezzo al campo Ipotesi Aloi, Taugouradeau e Corapi. In difesa indisponibile Pagliarulo ci saranno Mulè e Scognamillo. Sulle corsie laterali, probabile conferma per Costa Ferreira e Franco.

CATANIA (4-3-1-2): Pisseri; Calapai, Aya, Silvestri, Baraye; Carriero, Rizzo, Biagianti; Sarno; Di Piazza, Marotta. Allenatore: Cristaldi (Sottil è squalificato)

TRAPANI (4-3-3): Dini; Costa Ferreira, Scognamillo, Mulè, Franco; Aloi, Taugourdeau, Corapi; Nzola, Evacuo, Fedato. Allenatore: Italiano

Catania-Trapani, info diretta tv e streaming – Il match non andrà in onda in diretta tv. La gara d’andata dei playoff di Serie C Catania-Trapani sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma Eleven Sports e sarà possibile vederla in due differenti modalità: la sfida è acquistabile al costo di 3.90 €, mentre il pacchetto completo delle ultime gare dei playoff è disponibile a 7.90 €.