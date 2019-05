Catania, un turno di squalifica a Sottil. Contro il Trapani si giocherà sempre alle 20.30

Sulla panchina del Catania non ci sarà il tecnico Andrea Sottil nella sfida del secondo turno nazionale di play off di C contro il Trapani. Il mister rossazzurro è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo dopo che ieri durante l’intervallo della partita con il Potenza, era stato espulso da Camplone di Pescara “per comportamento particolarmente irriguardoso nei confronti dell’arbitro”. Ammenda di 2 mila euro al Catania perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano un coro inneggiante ad “Antonio Speziale” (plurirecidiva, r.c.c.)..

CATANIA-TRAPANI – Si giocherà alle 20.30 la partita d’andata al Massimino tra Catania e Trapani, in programma mercoledì 29 maggio. Stesso orario anche per la partita di ritorno al “Provinciale”, il 2 giugno.