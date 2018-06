Cosenza-Sudtirol, le probabili formazioni

Il Cosenza deve ribaltare lo 0-1 di Bolzano per eliminare il Sudtirol dai playoff di C e approdare in finale. I calabresi ci proveranno questa sera davanti a una grande cornice di pubblico.

Queste le probabili formazioni:

COSENZA (3-5-2) 22 Saracco; 5 Idda, 29 Pascali, 13 Pasqualoni; 2 Corsi, 21 Bruccini, 6 Palmiero, 7 Mungo, 30 D’Orazio; 14 Okereke, 25 Tutino. (1 Zommers, 15 Boniotti, 23 Calamai, 26 Loviso, 20 Trovato, 10 Ramos, 36 T. Braglia, 16 Baclet, 11 Perez). All. P. Braglia.

SÜDTIROL (3-5-2) 1 Offredi; 28 Erlić, 13 Baldan, 5 Vinetot; 21 Tait, 6 Broh, 8 Smith, 7 Cia, 3 Frascatore; 9 Costantino, 27 Candellone. (12 D’Egidio, 4 Bertoni, 8 Smith, 10 Fink, 11 Zanchi, 14 Berardocco, 16 Boccalari, 17 Gyasi, 19 Oneto, 20 Gatto, 23 Heatley, 24 Berardi). All. Zanetti.

arbitro Volpi di Arezzo (Bercigli-Li Volsi). (0-1). TV Diretta su Rai Sport.