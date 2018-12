Di Livio: “E’ il Catanzaro la squadra che mi ha impressionato di più in C”

Dopo aver vinto tanti trofei con la Juventus, Angelo Di Livio ai microfoni di TuttoC.com parla del figlio e del campionato di Serie C: “E’ ancora difficile, viste tante situazioni, dire le promosse e le bocciate. Ho però avuto una buona impressione del nuovo Catanzaro, stimo per altro molto mister Auteri, e la proprietà è seria, ha riportato grande entusiasmo alla piazza. Per motivi di cuore, seguo anche tanto la Robur Siena, un club serio che permette ai giovani di crescere bene e che vuol fare le cose alla grande”. Nella Robur milita suo figlio. A proposito di ciò che pesa…quanto pesa il cognome Di Livio? “Il cognome credo che si noti solo all’impatto, ma poi uno vede il giocatore e lo giudica a prescindere dal fatto che sia figlio di Di Livio, Chiesa o Maldini. Dovrebbe essere così”. Ma dà consigli a suo figlio o alle volte lo ha lasciato fare per permettergli di sbagliare con la sua testa? “E’ giusto che Lorenzo sbagli anche con la sua testa, la crescita di un ragazzo passa anche da questo, ma è anche normale un confronto, chiaramente parliamo”.