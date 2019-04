Festa Bari: club biancorosso promosso in Serie C

Dopo un solo anno nei dilettanti, il Bari ha ottenuto oggi la promozione in serie C grazie al successo ottenuto contro il Troina per 1-0 con gol di Simeri. I biancorossi hanno finalmente guadagnato una promozione meritata, arrivata con due turni d’anticipo rispetto alla fine del campionato. Il Bari torna tra i professionisti 261 giorni dopo l’avvio del nuovo corso griffato da (papà) Aurelio e (figlio) Luigi De Laurentiis. Tanto è durato l’inferno della Serie D per gli uomini di Giovanni Cornacchini. Oggi al triplice fischio, gioia incontenibile sul terreno del Silvio Proto di Troina dei calciatori del Bari. Una festa è pronta anche in Puglia al ritorno della squadra a Bari previsto per le 19. L’arrivo nel capoluogo pugliese, e il prevedibile abbraccio con i tantissimi tifosi che non vedono l’ora di riaccogliere i loro beniamini, è previsto per le 22.