Il Palermo spera: l’assist arriva dalla Cassazione?

Il Palermo arriva fiducioso all’udienza di giovedì. Il motivo? Le motivazioni della Cassazione, che hanno portato all’inammissibilità del ricorso della Procura di Caltanissetta contro Giovanni Giammarva, sono un vero e proprio assist per la società rosanero.

Davanti alla Corte Federale d’Appello, il Palermo proverà a ribaltare la sentenza che lo ha condannato all’ultimo posto della Serie B e dunque alla retrocessione in Serie C. Secondo i giudici della Suprema Corte, infatti, l’operazione di cessione di Mepal, proprietaria del marchio, ad Alyssa non è fittizia. Il presidente Albanese ne è sicuro: “Le motivazioni della Cassazione avvalorano ancora di più la nostra tesi. E’ stato ribadito che non vi è stata una colpa così grave da poter giustificare la retrocessione in Serie C”.

La Procura Federale, dal canto suo, non sembra preoccuparsi del nuovo elemento e non pare abbia alcuna intenzione di spostare l’impianto accusatorio già presentato in primo grado dal Tfn.