In vista del derby col Catania il Siracusa stritola il Monopoli

Tutto facile oggi per il Siracusa che al “De Simone” ha travolto il Monopoli col punteggio di 3-0. Reti di Bernardo e autogol di Scoppa nel primo tempo, poi nella ripresa terza rete di Parisi. Match mai in discussione per la differenza di valori tecnici in campo anche se dalla squadra biancoverde c’era da aspettarsi di più dopo il 5-0 di domenica scorsa rifilato al Catania. Aretusei che chiudono bene la 26.ma giornata di Serie C e grazie a questi tre punti conquistati, salgano al quarto posto in classifica a quota 42, sette in meno del Catania che affronteranno sabato prossimo al “Massimino” in un derby che si preannuncia molto interessante.

Siracusa-Monopoli 3-0

IL TABELLINO

MARCATORI: 30′ Bernardo, 36′ aut. Scoppa, 72′ Parisi

SIRACUSA (4-2-3-1): Tomei; Daffara, Giordano, Bruno, Liotti; Spinelli, Toscano (81′ Palermo); Parisi (74′ Mangiacasale), Mancino (74′ Mazzocchi), De Silvestro (86′ Grillo); Bernardo. A disp.: D’Alessandro, Altobelli, Punzi, Di Grazia, Vicaroni, Marotta. All. Bianco.

MONOPOLI (3-5-2): Bardini; Bacchetti, Ferrara (66′ Bei), Mercadante; Rota (57′ Mangni), Sounas, Scoppa, Mavretic (57′ Genchi), Donnarumma; Salvemini (57′ Longo), Sarao. A disp.: Lewandowski, Convertini, Benassi, Eleuteri, Tafa, Russo, Paolucci, Minicucci. All. Scienza.

ARBITRO: Colombo di Como

NOTE: ammoniti Palermo, Longo