Monza, Berlusconi lo trasforma in società per azioni e aumenta capitale

Se i risultati sul campo sono tutt’altro che brillanti, Silvio Berlusconi ha impresso nei giorni scorsi una prima svolta “finanziaria” al Monza Calcio, rilevato a fine settembre attraverso Fininvest per 2,9 milioni. L’assemblea degli azionisti, infatti, ha deciso la trasformazione da srl a società per azioni con il nome che verrà cambiato, con decorrenza dal prossimo luglio, da “Società Sportiva Monza 1912” ad “AC Monza” che ricorda – con un’assonanza romantica – l’AC Milan, dove AC sta per Associazione Calcio. Altro passaggio cruciale è stata la decisione di aumentare il capitale dagli attuali 100mila euro a 1 milione con l’obiettivo di «dotare di maggiori mezzi finanziari la società per svilupparne l’attività», si legge in documenti ufficiali. A gennaio, come noto, il club intende muoversi sul mercato a fronte di un rendimento deludente: è 12esima in classifica nel girone B della Lega Pro a 14 punti dalla prima e per agguantare già quest’anno la Serie B, obiettivo dichiarato dall’ad Adriano Galliani, bisogna quantomeno agganciare la zona playoff, al momento lontana. La ricapitalizzazione andrà sottoscritta entro fine anno e Fininvest, socio unico al 100%, ha già manifestato la propria disponibilità a versare l’intero aumento. Lo riporta Il Sole 24 Ore Radiocor Plus.