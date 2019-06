Monza, Galliani suona la carica: “Vogliamo la A”

Quella appena andata in archivio, non è certo stata una stagione indimenticabile per il Monza. Malgrado l’acquisto del club da parte della famiglia Berlusconi, i brianzoli non sono andati oltre il quinto posto nel girone B di Serie C, venendo poi eliminati ai playoff per mano dell’Imolese. Un risultato che non scoraggia però il club biancorosso, come emerge dalle dichiarazioni che Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha rilasciato al Corriere della Sera.

OBIETTIVO A – “Il mio obiettivo è quello di portare la squadra in Serie A. Ci vorrà tempo, ma anche con il Milan partimmo dal basso per poi scalare il mondo. Il Brianteo? Diventerà il secondo impianto italiano”.