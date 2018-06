Reggiana, presidente Piazza dopo fatti Siena: “Individui sporchi e corrotti”

La Reggiana ieri sera è stata eliminata dai playoff di serie C dal Siena che ha trovato il gol del 2-1 su un contestatissimo calcio di rigore assegnato dall’arbitro al 98′. Il patron del club emiliano Piazza, poco fa sul sito ufficiale della Reggiana ha usato parole durissime nei confronti di chi ritiene siano i responsabili di quello che considera un vero furto. Ecco il comunicato a firma Mike Piazza: “Ieri sera non ho potuto commentare perché dovevo tornare a casa con i miei figli, mi dispiace che abbiano dovuto assistere a tale corruzione e incompetenza. Sono profondamente disgustato e arrabbiato, sono veramente dispiaciuto per i nostri tifosi, loro non si meritano questo. È davvero un giorno triste per l’Italia e per il calcio italiano. Non capirò mai come alcuni individui sporchi e corrotti riescano a rendere una cosa tanto bella, così ripugnante e brutta. Sono nauseato.”

