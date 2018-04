Robur Siena, nelle uova di Pasqua c’è il regalo del Pisa! La ditta si scusa e risarcisce i tifosi

Come ormai consuetudine, ogni anno la Robur Siena, società di Serie C, pubblicizza l’acquisto di uova di Pasqua con il marchio della società.

Una bella notizia per i tifosi della squadra toscana che possono mangiare della buona cioccolata con il marchio della loro squadra del cuore.

I dolci, a cura de “L’Antica Pasticceria Masoni”, nota azienda toscana, però quest’anno hanno avuto una brutta sorpresa per i tifosi bianconeri: a causa di un errore di confezionamento, alcune uova contengono “sorprese” che in realtà non sono gadget della società bianconera, ma di quella del Pisa, altra squadra toscana.

Apriti cielo! Non sono mancate le polemiche social con diversi tifosi che hanno protestato.

La ditta, con una nota, si è scusato per lo spiacevole inconveniente ed è pronta a risarcire i tifosi bianconeri con regali di superiore valore rispetto a quello effettivo delle sorprese.

Dunque, per chi ha ricevuto un uovo con un regalo diverso da quello preventivato sarà risarcito con un regalo dal valore superiore.

