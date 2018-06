Serie C, domani il ritorno dei quarti di finale

Domani è in programma il ritorno dei quarti dei playoff: ore 18 Südtirol-Viterbese (andata 2-2, arbitro Valiante di Salerno); ore 20.30 Catania-Feralpi Salò (1-1, Amabile di Vicenza), Samb-Cosenza (1-2, Prontera di Bologna), Siena-Reggiana (1-2, Perotti di Legnano). In caso di parità di punti e di gol, va in semifinale (andata 6, ritorno 10 giugno) la meglio classificata in campionato (ovvero quella che gioca in casa). In semifinale, invece, in caso di parità, supplementari e rigori. Lo stesso nella finale, che si disputerà sabato 16 a Pescara.