Serie C, ecco il tabellone playoff delle semifinali

Spettacolo, gol e rissa: non è mancato nulla questa sera durante le partite di ritorno dei quarti di finale playoff di Serie C. In semifinale vanno le seconde del campionato Catania, Sudtirol e Siena, più il sorprendente Cosenza, che si giocheranno tra mercoledì e domenica prossima l’accesso alla finalissima di Pescara. Gli accoppiamenti erano già noti al momento del sorteggio dei quarti e quindi il Catania andrà a Siena per la semifinale di andata, mentre il Cosenza incontrerà il Sudtirol. Quattro giorni dopo le gare di ritorno a campi invertiti. Situazione logistica complicata per i calabresi, che pochi minuti fa hanno chiuso il proprio impegno a San Benedetto del Tronto e si trovano già proiettati a Bolzano, dove il match è previsto tra 72 ore. Più facile per bolzanini e Siena, che tra quarti di ritorno e semifinali di andata giocano due gare casalinghe consecutive. Si giocherà di sera e si attende adesso di conoscere quale partita andrà su Rai Sport.

Questo il quadro:

SEMIFINALI DI ANDATA – MERCOLEDI’ 6 GIUGNO:

SUDTIROL – COSENZA

SIENA – CATANIA

SEMIFINALI DI RITORNO – DOMENICA 10 GIUGNO:

COSENZA – SUDTIROL

CATANIA – SIENA