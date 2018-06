Serie C, finale di Pescara: il costo dei biglietti

Meno 8 giorni e 192 ore all’ultimo atto del campionato Serie C e dei play off. La data è sabato 16 giugno alle ore 20,45 quando allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara si tiene l’ultimo step di un lungo cammino, partito 10 mesi fa, che si chiude con la finalissima per decretare la squadra che salirà in serie B.

Una stagione che sugli spalti ha registrato numeri da record con 2,4 milioni di spettatori totali.

L’ultima partita si inserisce in una cornice di eventi con tutto il bello di sport, cultura e spettacolo: dalla mostra celebrativa dei 120 anni della FIGC ed il Convegno “120 FIGC: dalla storia ad una nuova vittoria” ad altri incontri dedicati alla salute e al benessere del calciatore. Il bello dello sport , cultura e spettacolo arriverà poi in piazza con la partecipazione di tanti bambini delle associazioni dilettantistiche che condivideranno assieme alla Lega Pro i valori dello sport. Anche in questo evento Lega Pro sarà accanto ad Unicef con un progetto a scopo benefico per sostenere i progetti per i minori di Unicef; ci saranno inoltre corner informativi su sport, salute e grande spettacolo..

Per assistere alla partita dell’anno, quella che mette in palio l’accesso alla Serie B , è possibile acquistare i biglietti di :

TRIBUNA MAJELLA LATERALE – Intero 25 euro ridotto 18 euro

TRIBUNA MAJELLA CENTRALE – Intero 30 euro ridotto 21 euro

RIDUZIONI

· Donne

· Over 60

· Under 16

· Diversamente Abili iscritti alle associazioni ed enti convenzionati (ANMIC, ANMIG, ANMIL, ENS, UNMS)