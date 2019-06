Serie C, Ghirelli: “Playoff un successo. Un cambio di cultura sportiva…”

“I playoff sono stati un successo testimoniato dai numeri e dalla passione che li ha accompagnati in tutti gli stadi, in tutta Italia. La prova tangibile che siamo davvero la Lega dei comuni e del territorio”. Queste le parole del presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli, che commenta i dati della fase finale della serie C.

UN SUCCESSO – “C’è stato un cambio di cultura sportiva. A Trieste in uno stadio senza barriere, prima della partita, hanno percorso il perimetro di gioco i presidenti e i dirigenti delle due squadre, insieme al sottoscritto. Siamo andati sotto le curve, ricevendo applausi. Al termine si è svolta la cerimonia di premiazione del Pisa. Serve coraggio? Sì, ma ancora di più occorre credere nell’intelligenza delle persone”. Così il numero uno della Serie C, come riporta l’Ansa, in merito ai dati che vogliono ben oltre 320.000 tifosi protagonisti dall’ inizio dei playoff il 12 maggio.