Serie C, i risultati delle semifinali playoff: ecco le squadre che accedono alla Final Four

Siamo ormai giunti praticamente alla fine dei playoff di Serie C, ancora due settimane e scopriremo le due squadre che raggiungeranno in Serie B Virtus Entella, Pordenone e Juve Stabia, le tre che hanno vinto i rispettivi gironi durante la regular season. Si sono svolte questa sera le partite di ritorno delle semifinali playoff ed ecco le formazioni qualificate al turno successivo: Piacenza, Trapani, Pisa e Triestina saranno le protagoniste della Final Four che si giocherà fra l’8 e il 16 giugno e che porrà definitivamente la parola fine alla stagione 2018-2019 della terza serie.

Piacenza-Imolese 1-2 (totale fra andata e ritorno: 3-2)

Pisa-Arezzo 0-0 (totale: 3-2)

Trapani-Catania 1-1 (totale: 3-3, passano i granata per i due gol realizzati in trasferta all’andata)

Triestina-FeralpiSalò 2-0 (totale: 3-1)

Il Piacenza passa il turno nonostante nel finale sia arrivato il doppio giallo da record per Bertoncini, il Catania stava per compiere l’impresa, avendo pareggiato con Curiale sotto di un uomo per il rosso ad Esposito, ma nel finale sono letteralmente saltati i nervi e gli etnei hanno chiuso in otto per le espulsioni dirette nei confronti di Biagianti e Calapai.

Ecco gli accoppiamenti della Final Four:

Piacenza-Trapani (andata 8 giugno, ritorno 15 giugno)

Pisa-Triestina (andata 9 giugno, ritorno 16 giugno)

Le vincenti del doppio confronto saranno promosse in Serie B.