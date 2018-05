Serie C, il Prato retrocede in Serie D dopo 41 anni

Retrocessione choc per il Prato. La squadra toscana si fa rimontare dal Siena nel derby e sprofonda in Serie D dopo 41 anni di storia. La rete del 3-2 che spinge i biancazzurri nei Dilettanti porta la firma di Emmausso: l’epilogo peggiore per una stagione da dimenticare.

PRATO-SIENA 2-3

PRATO (4-1-4-1) Sarr; Cistana, Casale, Ghidotti, Zucchetti (1′ st Coccolo); Gargiulo; Ceccarelli, Bertoli (26′ st Rozzi), Fantacci, Piscitella (35′ st Colli); Orlando (19′ st Akammadu). (Alastra, Martinelli, Bonetto, Guglielmelli, Kouassi). All. Catalano.

SIENA (4-3-1-2) Crisanto; Cleur, Dossena (25′ st D’Ambrosio), Solini (19′ st Panariello), Mahrous; Damian, Guerri, Bulevardi (39′ st Biancalani); Emmausso (Biancalani); Marotta, Neglia. (Pane, Rondanini, Guberti, Santini, Iapichino, Gerli, Vassallo, Sbraga). All. Mignani.

MARCATORI: 4′ pt Orlando, 25′ pt e 37′ pt Marotta, 29′ pt Ceccarelli, 27′ st Emmausso.

ARBITRO: Zufferli della sezione di Udine