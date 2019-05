Serie C, la Supercoppa è del Pordenone: rifilato un netto 3-0 alla Juve Stabia

È un Pordenone pigliatutto: dopo aver conquistato con merito (e anche con molti punti di distacco sulla seconda) il Girone B di Serie C, ottenendo la storia promozione in Serie B, i ramarri hanno alzato al cielo anche la Supercoppa di categoria grazie al successo odierno al Bottecchia contro la Juve Stabia per 3-0 con le reti di Candellone, De Agostini e autogol di Schiavi. Così la formazione friulana di mister Tesser è salita a quota 4 punti nel triangolare che comprende anche l’altra squadra promossa direttamente dalla C alla B, la Virtus Entella, che ha chiuso a 2 punti. Un solo punto per i campani di mister Fabio Caserta.

Il format prevedeva, come da tradizione, 3 partite in totale: nella prima fu pareggio a Chiavari per 0-0 fra Entella e Pordenone, nella seconda 2-2 rocambolesco fra liguri e vespe. Al Bottecchia oggi si decideva tutto e i neroverdi l’hanno spuntata 3-0.