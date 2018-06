Serie C, le decisioni del Giudice sportivo. Stangata per la Reggiana

Queste le decisioni del Giudice sportivo di Lega Pro dopo le gare dei quarti di finale della fase nazionale playoff:

CAMPIONATO SERIE C 2017-2018 2°

TURNO RITORNO – FASE PLAY OFF NAZIONALE – GARE DEL 3 GIUGNO 2018

SOCIETA’ AMMENDA € 10.000,00 REGGIANA perché propri sostenitori, in campo avverso, dopo aver divelto numerosi seggiolini del settore loro riservato li lanciavano sul terreno di gioco al termine della gara senza conseguenze; i medesimi (individuati in circa 200 unità), al termine della gara scavalcavano la recinzione del settore loro riservato ed invadevano il campo di gioco con atteggiamento minaccioso cercando il contatto fisico con i sostenitori della squadra avversaria, prontamente respinti dall’intervento delle forze dell’ordine; i medesimi danneggiavano le strutture e i servizi del settore dell’impianto sportivo loro riservato; perché propri tesserati danneggiavano le strutture ed i servizi dello spogliatoio loro riservato (obbligo risarcimento danni, se richiesto,r.proc.fed.,r.c.c.).

€ 5.000,00 ROBUR SIENA perché propri sostenitori (individuati in circa 20 unità) al termine della gara, scavalcata la recinzione, invadevano il campo di gioco con atteggiamento minaccioso cercando il contatto fisico con i sostenitori della squadra avversaria, prontamente respinti dall’intervento delle forze dell’ordine (r.proc.fed.,r.c.c.).

€ 3.000,00 SAMBENEDETTESE perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel recinto di gioco cinque petardi senza conseguenze; dal settore occupato dai medesimi veniva lanciato sul terreno di gioco un rotolo di alluminio che cadeva nelle vicinanze di un assistente arbitrale senza colpirlo (r.proc.fed.,r.c.c.,r.A.A.).

DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO il 30 SETTEMBRE 2018 E AMMENDA € 1.000,00 MAGALINI GIUSEPPE (REGGIANA) Perché, in occasione dell’assegnazione di un calcio di rigore contro la propria squadra, entrava indebitamente sul terreno di gioco ed avvicinava l’arbitro con atteggiamento minaccioso protestando in modo veemente e reiterato e rivolgendo allo stesso insulti e minacce; tale comportamento veniva reiterato al termine della gara (espulso, r.quarto ufficiale, panchina aggiuntiva).

MALPELI MICHELE (REGGIANA) Perché, in occasione dell’assegnazione di un calcio di rigore contro la propria squadra, entrava indebitamente sul terreno di gioco ed avvicinava l’arbitro con atteggiamento minaccioso protestando in modo veemente e reiterato e rivolgendo allo stesso insulti e minacce; tale comportamento veniva reiterato al termine della gara (espulso, r.quarto ufficiale).

ALLENATORI SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 1.000.00 BRESCIANI MARCO (REGGIANA) perché, in occasione dell’assegnazione di un calcio di rigore contro la propria squadra, entrava indebitamente sul terreno di gioco ed avvicinava l’arbitro con atteggiamento minaccioso protestando in modo veemente e reiterato e rivolgendo allo stesso insulti e minacce; tale comportamento veniva reiterato al termine della gara (espulso, r.quarto ufficiale, panchina aggiuntiva).

LA ROSA MASSIMILIANO (REGGIANA) Perché, in occasione dell’assegnazione di un calcio di rigore contro la propria squadra, entrava indebitamente sul terreno di gioco ed avvicinava l’arbitro con atteggiamento minaccioso protestando in modo veemente e reiterato e rivolgendo allo stesso insulti e minacce; tale comportamento veniva reiterato al termine della gara (espulso, r.quarto ufficiale).

ROSSI ANDREA (REGGIANA) Perché, in occasione dell’assegnazione di un calcio di rigore contro la propria squadra, entrava indebitamente sul terreno di gioco ed avvicinava l’arbitro con atteggiamento minaccioso protestando in modo veemente e reiterato e rivolgendo allo stesso insulti e minacce; tale comportamento veniva reiterato al termine della gara (espulso, r.quarto ufficiale, panchina aggiuntiva).

TEDESCHI ANDREA (REGGIANA) Perché, in occasione dell’assegnazione di un calcio di rigore contro la propria squadra, entrava indebitamente sul terreno di gioco ed avvicinava l’arbitro con atteggiamento minaccioso protestando in modo veemente e reiterato e rivolgendo allo stesso insulti e minacce; tale comportamento veniva reiterato al termine della gara (espulso, r.quarto ufficiale, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA RIVETTI FLAVIO (FERALPISALO’) e TOSCANO DOMENICO (FERALPISALO’) per comportamento non regolamentare in campo e reiterate proteste verso l’arbitro durante la gara (espulso).

MEDICO SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE TAGLIA FRANCO (REGGIANA) perché durante la gara si alzava dalla panchina, avvicinava un raccattapalle e gli strappava il pallone di mano per restituirlo ad un proprio calciatore. Invitato da un addetto federale a rientrare in panchina, con atteggiamento minaccioso gli rivolgeva un’espressione offensiva (r.c.c.).

MASSAGGIATORE SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 1.000,00 MASTINI GIANFRANCO (REGGIANA) perché, in occasione dell’assegnazione di un calcio di rigore contro la propria squadra, entrava indebitamente sul terreno di gioco ed avvicinava l’arbitro con atteggiamento minaccioso protestando in modo veemente e reiterato e rivolgendo allo stesso insulti e minacce; tale comportamento veniva reiterato al termine della gara (espulso, r.quarto ufficiale, panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE ALTINIER CRISTIAN (REGGIANA) perché al termine della gara avvicinava l’arbitro protestando con veemenza e, rivolgendogli reiterate e gravi frasi offensive, lo minacciava di morte (r.proc.fed.,r.c.c.).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE BASTRINI ALESSANDRO (REGGIANA) per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR) BACLET ALLAN PIERRE (COSENZA) RANELLUCCI ALESSANDRO (FERALPISALO’) MANFRIN GIANNI (REGGIANA) CONSON DIEGO (SAMBENEDETTESE) MIRACOLI LUCA (SAMBENEDETTESE) PERINA PIETRO (SAMBENEDETTESE) RINALDI MICHELE (VITERBESE CASTRENSE)

I AMMONIZIONE : PORCINO ANTONIO (CATANIA) BRUCCINI MIRKO (COSENZA) ZOMMERS KRISTAPS (COSENZA) MARCHI PAOLO (FERALPISALO’) CANDELLONE LEONARDO (SUDTIROL) COSTANTINO ROCCO (SUDTIROL) GYASI EMMANUEL (SUDTIROL) VINETOT KEVIN MATHIEU (SUDTIROL) BOBB YUSUPHA (REGGIANA) CIANCI PIETRO (REGGIANA) BULEVARDI DANILO (ROBUR SIENA) GERLI FABIO (ROBUR SIENA) MAROTTA ALESSANDRO (ROBUR SIENA) PANARIELLO ANIELLO (ROBUR SIENA) BOVE GABRIELE (SAMBENEDETTESE) MARCHI ALESSANDRO (SAMBENEDETTESE)

IL GIUDICE SPORTIVO F.to Not. Pasquale Marino