Serie C, pareggio per 2-2 nell’andata della finale playoff fra Pisa e Triestina

È iniziata in maniera scoppiettante la Final Four dei playoff Serie C con un 2-2 ricco di emozioni fra Pisa e Triestina: gli alabardati sono passati due volte in vantaggio, ma in entrambi i casi la squadra di D’Angelo è riuscita a rimontare, tenendo tutto aperto in vista del ritorno, che decreterà una delle due squadre che approderanno in Serie B (l’altra sfida è fra Piacenza e Trapani). Triestina avanti con un tap-in di Costantino al 15′, pareggio con un super gol del solito Moscardelli poco prima dell’intervallo. Una botta dalla distanza di Formiconi, con deviazione decisiva, ha riportato avanti i biancorossi di Pavanel, ma nel finale Marconi sugli sviluppi di un corner ha rimesso il risultato in parità. Ed è tutto rimandato, come detto, al ritorno, che si disputerà domenica 9 giugno alle 18,30.