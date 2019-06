Serie C, pareggio senza reti nella finale playoff di andata fra Piacenza e Trapani

Allo Stadio Garilli, davanti a poco meno di 8mila spettatori, è finita 0-0 la partita fra Piacenza e Trapani, valida per l’andata delle finali playoff di Serie C. Ha fatto seguito all’altra partita della Final Four degli spareggi fra Pisa e Triestina, terminata 2-2 lo scorso mercoledì (ricordiamo che le due vincenti del doppio confronti approderanno in Serie B). Il Piacenza nel turno precedente aveva eliminato l’Imolese, mentre il Trapani gli altri siciliani del Catania. Nonostante giocasse in trasferta, la formazione di Vincenzo Italiano è andata più volte vicino al gol, specie nel primo tempo, con gli emiliani di Arnaldo Franzini costretti a coprirsi al meglio in difesa. Al minuto 78 l’occasione migliore per la squadra di casa con una conclusione dai 16 metri fuori di un soffio.

Il 15 giugno, alle 20.30, il ritorno al Provinciale di Trapani per decretare una delle due vincitrici dei lunghissimi e complicatissimi playoff di Lega Pro. Si ripartirà da una situazione di totale equilibrio.