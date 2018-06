Serie C, playoff: il Sudtirol è la prima semifinalista. Viterbese fuori

E’ il Sudtirol la prima squadra che si qualifica alle semifinali playoff della fase nazionale di Serie C. Gli altoatesini dopo aver pareggiato 2-2 a Viterbo mercoledì scorso, hanno battuto in casa la squadra laziale con il punteggio di 2-0 . Rete di Costantino al 3′ della ripresa con un perentorio colpo di testa e in pieno recupero di Candellone. Durante i 90′ di gioco la Viterbese, che aveva eliminato il Pisa, non è mai riuscita ad avere grosse opportunità da rete per ribaltare il risultato. Il Sudtirol di mister Zanetti è una squadra ben costruita e adesso è una delle favorite per la promozione in Serie B avendo concluso il campionato al secondo posto dietro al Padova.