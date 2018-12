Serie C, proposta promozioni-retrocessioni 2019-2020

Si è tenuta l’Assemblea dei club di Lega Pro, nel corso della quale, è stata conferito il mandato al Presidente Ghirelli a portare in Consiglio federale la proposta della Lega Pro in termini di promozioni e retrocessioni per la stagione sportiva 2019-2020. La proposta è composta dalle seguenti ipotesi:

Ipotesi A) FORMAT SERIE B a 20 squadre

5 PROMOZIONI DALLA LEGA PRO ALLA SERIE B (3 promozioni dirette determinate dal primo posto in classifica di ciascun girone e 2 promozioni determinate dalla vittoria delle due finali Play Off)

7 RETROCESSIONI DALLA LEGA PRO ALLA SERIE D

(le retrocessioni sono ridotte da 9 a 7 in ragione del minor numero di squadre partecipanti al Campionato Serie C e della diversa composizione numerica dei gironi e tenuto conto del minor numero di squadre partecipanti al Campionato di Serie B saranno determinate da 3 retrocessioni dirette per le squadre ultime classificate di ciascun girone e 4 determinate dallo svolgimento dei Play Out). Solamente nell’ipotesi in cui questa proposta non incontri la maggioranza necessaria in Consiglio Federale:

Ipotesi B) FORMAT SERIE B a 22 squadre

4 PROMOZIONI DALLA LEGA PRO ALLA SERIE B

(3 promozioni dirette determinate dal primo posto in classifica di ciascun girone e vincitrice dei Play Off)

8 RETROCESSIONI DALLA LEGA PRO ALLA SERIE D

(2 retrocessioni dirette per le squadre ultime classificate del Girone A e B e 6 determinate dallo svolgimento dei Play Out con coinvolgimento dalle squadre classificate dalla 15^ alla 19^ posizione di ciascun girone)

Modulazione dei criteri di ripescaggio affinché si ponga rimedio alla violazione dei diritti che sono stati stramati all’inizio di questo Campionato.

La “proposta promozioni – retrocessioni stagione sportiva 2019-2020” espone, inoltre, i cambiamenti che verranno attuati per i Play Off 2018/19:

Vista la ricorrenza del 60° anniversario della Lega Pro, la stessa Lega ha scelto di celebrare la propria identità ovvero il legame con i territori dove hanno sede i club.

In base alle ipotesi A) o B) di promozioni e retrocessioni ci saranno:

-2 finali Play Off andata e ritorno presso i campi di gioco delle finaliste.

Saranno realizzati eventi che vedranno protagonisti sport e le realtà locali imprenditoriali.

In occasione della gara di ritorno sarà disputata la finale di campionato di IV categoria e sarà dato spazio al calcio femminile.

IPOTESI B)

– Finale Play Off andata e ritorno.

Saranno realizzati eventi collaterali legati ai 60 anni della Lega Pro con protagonisti sport e realtà locali imprenditoriali.

In occasione della partita di ritorno sarà disputata la finale del torneo IV categoria e sarà dato spazio al calcio femminile

Al termine dell’Assemblea dei club di Lega Pro è stata consegnata la Coppa Disciplina 2017-2018, trofeo che viene assegnato al club più corretto della stagione. A vincerla è stata la Feralpisalò.