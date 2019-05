Serie C, risultati play off e accoppiamenti secondo turno. Sarà Catania-Reggina

Si sono giocate oggi le partite del primo turno di playoff di Serie C. Risultati secondo le previsioni tranne il colpo del Novara a Siena. La Reggina ha sofferto parecchio per pareggiare e passare il turno contro il Monopoli che era andato in vantaggio con Scoppa al 35′. A 10′ dalla fine della partita del Granillo, l’ex Renate Ungaro con un tiro dalla distanza ha trovato l’incrocio dei pali consentendo ai calabresi di guadagnarsi il Catania mercoledì in gara unica al Massimino.

Ecco in dettaglio risultati e marcatori:

SIENA-NOVARA 0-1 [79′ Cacia]

SUDTIROL-SAMBENEDETTESE 1-0 [74′ Morosini]

CARRARESE-PRO PATRIA 2-0 [58′ Tavano, 74′ Piscopo]

POTENZA-RENDE 0-0

RAVENNA-VICENZA 1-1 [22′ Guerra (V), 33′ Nocciolini (R)]

VIRTUS FRANCAVILLA-CASERTANA 1-0 [19′ Partipilo]

MONZA-FERMANA 2-0 [17′ Marchi, 82′ Reginaldo]

REGGINA-MONOPOLI 1-1 (Scoppa al 35′, Ungaro al 79′)

PRO VERCELLI-ALESSANDRIA 3-1

Gli accoppiamenti del secondo turno:

AREZZO-CARRARESE

CATANIA-REGGINA

POTENZA-VIRTUS FRANCAVILLA

FERALPISALO’-RAVENNA

MONZA-SUDTIROL

PRO VERCELLI- NOVARA