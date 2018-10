Serie C, sconfitta in Sardegna per la Juventus Under23

Dopo l’ottima striscia delle ultime giornate, arriva una sconfitta per la Juventus Under23. In Sardegna, contro l’Arzachena, basta una rete di Bonacquisti nel primo tempo a lasciare a bocca asciutta i bianconeri, fermati per ben due volte dalla traversa. L’occasione per voltare subito pagina è giovedì, quando i ragazzi di Zironelli ospiteranno al Moccagatta l’Arezzo (calcio d’inizio ore 15:00).