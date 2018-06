Serie C, Sudtirol vince all’ultimo respiro contro il Cosenza grazie alla rete di Cia

Allo stadio Druso di Bolzano, il Sudtirol trova la vittoria all’ultimo respiro con il Cosenza nel corso dell’andata delle semifinali dei play-off di Serie C. Ai padroni di casa basta un tiro in porta per portare trovare il gol, grazia alla rete di Michael Cia al 91′. Niente da fare per gli ospiti, che al 76′ si sono visti anche annullare un gol per un fallo in attacco di Perez. Tutto si deciderà ora nella gara di ritorno che si disputerà domenica sera alle ore 20.30.

Chissà se il risultato verrà confermato o se il club calabrese riuscirà nella rimonta.