Siena, Mignani: “Il Catania è una squadra forte. Domenica giocheremo la partita più importante”

Dopo la vittoria in casa per 1-0 grazie alla rete di Marotta, Michele Mignani ha commentato così la gara ai microfoni di RaiSport: “E’ stata una partita equilibrata e difficile, ma è normale a questo punto della stagione in cui c’è anche un po’ di paura di perdere, un po’ stanchezza, ma anche voglia di fare qualcosa di importane. Il Catania è una squadra forte, ha alternative e possibilità di scelta. Ha fatto una scelta diversa rispetto all’ultima partita, ma ha fatto la sua partita. Noi abbiamo più giocatori che possono darci soluzioni offensive. Abbiamo optato per due attaccanti un po’ più pesanti davanti per cercare di dare fastidio e un terzo attaccante a girare intorno. L’aspetto emotivo per il ritorno conterà tantissimo: dobbiamo portarci l’entusiasmo da Siena, metterlo nei bagagli e giocarci la partita più importante del campionato con tutte le forze che abbiamo”.