Siena-Reggiana, finale con rissa: scattano le indagini della polizia

Le emozioni tutte nel finale di Siena-Reggiana hanno scatenato in campo una gigantesca rissa. Ci sono indagini della polizia per identificare i tifosi che si sono resi protagonisti dei danneggiamenti dello stadio Franchi al termine dell’incontro valevole per i playoff di serie B.

In una nota la questura fa sapere che sono in corso verifiche serrate da parte delle Digos di Siena e Reggio Emilia per identificare le persone la cui posizione è al vaglio sia per i danneggiamenti alle sedute e ai bagni, sia per le lezioni riportate da 4 poliziotti.

I sostenitori della Reggiana hanno invaso il campo al gol della vittoria del Siena, stessa cosa hanno fatto i supporters della squadra bianconera.

Molto probabile che al termine delle indagini verranno emesse misure interdittive nei confronti dei tifosi che sono entrati in campo, hanno avuto atteggiamenti aggressivi o sono stati protagonisti dei danneggiamenti. Lo riporta il Corriere di Siena