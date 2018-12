Siracusa, esonerato il tecnico Michele Pazienza

E’ finita l’avventura di Michele Pazienza sulla panchina del Siracusa. Lo comunica il club con questa breve nota: “Il Siracusa Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Michele Pazienza. La società azzurra ringrazia il tecnico per l’impegno profuso in questi mesi ed augura un luminoso prosieguo di carriera”. L’ex calciatore del Napoli ha chiuso la sua avventura in terra aretusea dopo aver conquistato 14 punti in 15 giornate. Il Siracusa al momento è tredicesimo in classifica.