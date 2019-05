E’ iniziato il mino torneo tra le neo promosse in Serie B per l’aggiudicazione della Supercoppa di C. Nella gara 1, il Pordenone ha pareggiato a Chiavari per 0-0 contro l’Entella. Ha riposato la Juve Stabia che sabato 18 affronterà al Romeo Menti di Castellammare i liguri. Il Pordenone giocherà al Bottecchia contro la formazione campana sabato 25 maggio.