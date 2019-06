Trapani-Catania streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 2 giugno

Trapani-Catania è una delle sfide più attese del secondo turno playoff Serie C fase nazionale. Dopo il 2-2 dell’andata, al Provinciale si gioca il match di ritorno con fischio d’inizio previsto per le 20,30 di oggi domenica 2 giugno. La squadra di Vincenzo Italiano sfiderà, dunque, quella di Andrea Sottil che ha già superato due turni dei Playoff eliminando Reggina e Potenza, mentre il Trapani si era piazzato secondo nella stagione regolare. Ricordiamo che in caso di parità al termine dei 180 minuti, ad accedere alla Final Four dei Playoff di Serie C sarà il Trapani in quanto testa di serie. Non sono previsti tempi supplementari o calci di rigore per decretare la vincente.

Trapani-Catania, le probabili formazioni – All’andata fu Ciccio Lodi a riportare la parità con un rigore e un eurogol da centrocampo. Il Trapani, dunque, dovrà fare molta attenzione all’euforia dei rossoazzurri. Italiano dovrebbe confermare lo stesso undici visto dal primo minuto nella gara del Massimino: 4-3-3 con Dini in porta; Scognamillo in coppia col mediano Taugordeau in difesa, Costa Ferreira e Ramos sugli esterni; centrocampo a tre composto da Aloi, Toscano e Corapi; in avanti Ferretti, Nzola e Tulli. Per il Catania sarà 4-3-3 o 4-3-1-2 con gli innesti di Baraye per Marchese in difesa, Lodi per Bucolo in mediana, e attacco con Sarno, Di Piazza e il rientrante Davis Curiale, uno dei tanti ex, a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica nella gara di andata.

Trapani (4-3-3): Dini, Costa Ferreira, Scognamillo, Taugourdeau, Ramos, Aloi, Toscano, Corapi, Tulli, Nzola, Ferretti.

Catania (4-3-1-2): Pisseri, Calapai, Aya, Silvestri, Baraye, Rizzo, Lodi, Biagianti, Sarno, Di Piazza, Curiale.

Trapani-Catania, info streaming e diretta tv – Trapani-Catania, come tutte le gare dei Playoff di Serie C, verrà trasmessa in diretta streaming da Eleven Sports su pc, tablet o smartphone a partire dalle 20,30. Per vedere la gara è necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare il singolo evento. Per questo turno, nessuna partita verrà trasmessa in diretta tv. La Rai, infatti, trasmetterà Trapani-Catania e gli altri match in differita e in chiaro su Rai Sport (canale 57o canale 58 del digitale terrestre) a partire dalle ore 22.30. Trapani-Catania inoltre sarà disponibile in streaming su pc, tablet e smartphone per tutti ma in differita su Rai Play.