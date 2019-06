Trapani-Piacenza, le formazioni ufficiali

Finalmente l’ultimo atto dei lunghissimi e complicatissimi playoff di Serie C: stasera scopriremo definitivamente chi fra Trapani e Piacenza andrà in Serie B. È l’ultimo verdetto che riguarda il professionismo italiano, si riparte dallo 0-0 non senza polemiche del Garilli. Fischio d’inizio alle ore 20.30 al Provinciale per tentare l’assalto al campionato cadetto. I padroni di casa si affidano al bomber Tulli, già decisivo col Catania, per raggiungere il sogno; i biancorossi punteranno soprattutto su Ferrari, che da quando è arrivato a gennaio dal Brescia ha segnato 12 gol in 20 presenze fra regular season e spareggi.

Ecco le formazioni ufficiali:

TRAPANI: Dini; Da Silva, Ramos, Taugourdeau, Ferretti, Aloi, Costa Ferreira, Nzola, Corapi, Tulli, Toscano. All. Italiano

PIACENZA: Fumagalli; Pergreffi, Bertoncini, Sestu, Nicco, Ferrari, Della Latta, Di Molfetta, Marotta, Corsinelli, Barlocco. All. Franzini