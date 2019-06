Trapani-Piacenza streaming e diretta tv, dove vedere la finale di ritorno playoff oggi 15 giugno

Trapani-Piacenza finale di ritorno playoff Serie C. Si decide questa sera, allo stadio Provinciale di Trapani, alle 20,30, quale squadra farà compagnia ad Entella, Pordenone, Juve Stabia e Pisa in Serie B.

Si riparte dallo 0-0 dell’andata e, in caso di parità al 90′ ci saranno i tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. In campo, la squadra di Vincenzo Italiano sfida quella di Arnaldo Franzini. Il percorso delle due squadre è stato simile: entrambe sono arrivate seconde nei rispettivi gironi: il Piacenza nel Girone A e il Trapani nel Girone C.

Trapani-Piacenza, le probabili formazioni – I padroni di casa di mister Italiano hanno recuperato Aloi dalla squalifica, Ramosa e Toscano dall’infortunio. Non ci sarà, invece, Scognamillo per squalifica e Girasole per infortunio. Si va verso un 4-3-3 con Dini tra i pali, Costa Ferreira, Da Silva, Taugourdeau e Ramos in difesa. A centrocampo Aloi, Toscano, Corapi. In attacco, Ferretti, Nzola, Tulli. Ospiti che si disporranno con un 3-5-2. Mister Franzini avrà tutti a disposizione. Recuperato Bertoncini dalla squalifica. Stesso di scorso per Nicco e Porcari abili dopo i rispettivi infortuni. Fumagalli in porta; Della Latta, Bertoncini Pergreffi in difesa. A centrocampo giocano Corsinelli, Nicco, Marotta, Corradi e Barlocco. In attacco Ferrari e Sestu.

Trapani (4-3-3): Dini; Costa Ferreira, Da Silva, Taugourdeau, Ramos; Aloi, Toscano, Corapi; Ferretti, Nzola, Tulli. All. Italiano

Piacenza (3-5-2): Fumagalli; Della Latta, Bertoncini, Pergreffi; Corsinelli, Nicco, Marotta, Corradi, Barlocco; Ferrari, Sestu. All. Franzini

Trapani-Piacenza, streaming e diretta tv – La sfida delle 20,30 del Provinciale tra Trapani-Piacenza potrà essere seguita in streaming su Eleven Sports, esattamente come tutta la Serie C 2018-2019. Ma per vedere la partita in diretta tv, gli utenti potranno anche collegarsi al piccolo schermo. Infatti, il match sarà trasmesso in chiaro su Raisport , ai canali 57-58 del digitale terrestre. L’ultima sfida tra le due squadre risale a quella del 15 gennaio 2012, quando nel campionato di Lega Pro il Trapani si impose per 3-0.