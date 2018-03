Il Catania torna a sorridere: Curiale mata il Siracusa

Il Catania conquista i tre punti dopo una gara tirata e sofferta contro il Siracusa. I rossazzurri vincono grazie alla splendida rete di Curiale. Un successo importante dopo la brutta sconfitta contro il Monopoli. Partita a due volti: primo tempo con il Catania farraginoso in manovra, ma pericoloso in tre circostanze (clamorosa la chance capitata a Ripa proprio allo scadere), nella ripresa Catania convincente per ritmo e intensità: i rossazzurri sfiorano il gol, ma rischiano anche di prenderlo (bene Pisseri in due occasioni), poi entra in campo Curiale e il bomber rossazzurro timbra per la prima volta nel 2018 con un bellissimo tocco sotto su assist pregevole di Lodi. Una vittoria lucarelliana che dimostra, semmai ce ne fosse bisogno, che il gruppo rossazzurro sia tutto dalla parte del proprio allenatore. Adesso il Catania è atteso alla sfida di domenica prossima contro la Sicula Leonzio, verosimilmente allo stadio Nobile di Lentini.

CRONACA DELLA GARA

Nel primo quarto d’ora le due squadre si studiano, zero occasioni, tanto agonismo e molti errori in fase di costruzione della manovra. Al 22′ Catania in avanti con Marchese che crossa sul secondo palo con Ripa che colpisce di testa, ma il pallone termina lontano dallo specchio. Al 28′ Catania ancora pericoloso: splendida giocata di Biagianti per Barisic, cross in area per Lodi che di testa non centra la porta. Quattro minuti più tardi ancora Catania vicino al vantaggio: cross di Porcino e colpo di testa di Ripa, che non inquadra il bersaglio: sfuma un’altra grande occasione per il vantaggio. Il Catania ha difficoltà nella manovra, ma rimane più pericoloso rispetto al Siracusa: al 45′ occasione pericolosa per i rossazzurri con Ripa che di sinistro tira a botta sicura, ma Tomei è bravo a respingere d’istinto.

Il Catania riparte con maggiore brio, al 48′ Porcino conclude alto dalla distanza, poi è Lodi a chiamare agli straordinari Tomei, bravo a deviare in tuffo. Il Catania spinge, il Siracusa si difende con ordine. Lucarelli manda in campo Manneh e Di Grazia, per aumentare la velocità e l’imprevedibilità. I rossazzurri spingono anche grazie al sostegno del pubblico. Nel Siracusa entra Calil e gli aretusei si rendono pericolosi in due circostanze, ma la mira non è precisa. Il Catania preme e al 70′ va a segno con Curiale, appena entrato al posto di Ripa. Tutta l’azione merita di essere raccontata. Biagianti recupera palla e indovina il passaggio in profondità per Lodi che con una veronica inventa l’assist per Curiale che con un tocco morbido beffa Tomei. Finale palpitante, ma il risultato non cambia. Il Catania conquista i tre punti e mantiene le distanze sul Trapani.

CATANIA-SIRACUSA 1-0

MARCATORI: 70′ Curiale

CATANIA (3-5-2) 12 Pisseri; 4 Aya, 26 Bogdan, 15 Marchese; 13 Semenzato (dal 76′ Tedeschi). 32 Mazzarani, 10 Lodi, 27 Biagianti (dal 76′ Rizzo), 8 Porcino (dal 58′ Di Grazia); 9 Barisic (dal 58′ Manneh), 29 Ripa (dal 65′ Curiale). A disposizione:: 22 Martinez, 16 Blondett, 17 Bucolo, 18 Fornito, 24 Brodic. Allenatore: Lucarelli.

SIRACUSA (4-2-3-1) 1 Tomei; 13 Daffara, 8 Giordano, 23 Altobelli, 19 Liotti; 14 Spinelli, 4 Palermo; 15 Parisi (dal 71′ Mancino), 10 Catania, 9 De Silvestro (dal 65′ Calil); 2 Bernardo (dal 71′ Mangiacasale). A disposizione: 12 D’Alessandro, 24 Punzi, 3 Bruno, 6 Turati, 5 Di Grazia, 16 Vicaroni, 21 Grillo, 18 Mazzocchi, 17 Marotta. Allenatore: Bianco.

ARBITRO Schirru della sezione di Nichelino.

AMMONITI: Biagianti, De Silvestro

RECUPERO: 0′, 5′

