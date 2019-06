Ufficiale – Mimmo Di Carlo scende in C: torna nella “sua” Vicenza

Un’altra scelta di cuore per Domenico Di Carlo, dopo che aveva scelto di tornare al Chievo in Serie A in una situazione molto complicata di classifica. L’allenatore di Cassino, infatti, ha ufficializzato il suo ritorno al Vicenza, squadra in cui da calciatore ha militato dal 1990 al 1999, diventandone anche capitano. Non sarà quindi in Serie B con i veneti, ma resta nella regione e scende ulteriormente di categoria, proprio perché, sotto l’estenuante pressione di patron Renzo Rosso, la passione per il Vicenza ha dominato su tutto: proverà a riportare nel campionato cadetto la formazione biancorossa. Ha firmato un triennale, quindi un contratto fino al 2022, e verrà presentato alla stampa martedì 4 giugno presso lo Stadio Menti, quella che fu la “sua” casa per molti campionati dalla C1 alla Serie A. Tenterà l’impresa anche da mister.