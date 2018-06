“Allah ha punito Salah e forse l’infortunio è positivo”: ecco il tweet dell’Imam

Sono ore di apprensione quelle che stanno vivendo i tifosi egiziani: dopo l’infortunio rimediato nel corso della finale di Champions League contro il Real Madrid, Mohamed Salah sembrava costretto a non poter partecipare al Mondiale di Russia 2018 con la sua Nazionale. Ora, fortunatamente, sembra che l’infortunio lascerà l’attaccante egiziano ai box per 3 settimane. In questo caso, il giocatore sarà costretto a saltare la prima partita del girone, ma potrebbe tornare in campo nel corso delle sfide successive.

Nonostante la “buona” notizia, arriva una forte accusa nei confronti di Momo: un Imam del Kuwait, Mubarak al-Bathali, su Twitter è infatti intervenuto sull’infortunio del 25enne dando la sua versione dei fatti: “Allah ha punito Salah perché mangiare e bere per poter disputare una partita di calcio non è una scusa legittima per interrompere il digiuno durante il mese sacro. Salah ha ricevuto un cattivo consiglio e sfortunatamente dovrà sopportarne il peso. La vita è nella mani di Allah, tutto accade secondo la sua volontà e forse l’infortunio è una cosa buona. Ma Salah è un uomo virtuoso, buono e rispettato. È un grande ambasciatore per i musulmani e ne sta migliorando l’immagine in Occidente. Non deve rattristarsi, perché la porta del pentimento è aperta”.

