Argentina, giocatori minacciati: annullata l’amichevole con l’Israele

In queste ore stanno facendo molto discutere le dichiarazioni di Jibril Rajoub, presidente della Federazione palestinese che ha minacciato Messi e compagni in vista dell’amichevole tra Israele e Argentina: “Lanciamo una campagna contro la Federcalcio argentina, Messi ha molti milioni di fan nei Paesi arabi e musulmani: se scenderà in campo contro Israele, chiediamo a tutti di bruciare le sue magliette e i suoi poster“. Ad aggiungere benzina sul fuoco, anche Husni Abdel Wahed, ambasciatore palestinese in Argentina, che nei giorni scorsi aveva tuonato: “Sarebbe come celebrare l’anniversario dell’occupazione delle Malvinas, sarebbe un’aberrazione, una mancanza di rispetto e un’aggressione al sentimento del popolo argentino”.

A seguito delle intimidazioni ricevute, la Selección ha preso la decisione di annullare l’amichevole prevista con l’Israele. L’intenzione di Sampaoli ora sarebbe quella di rimanere a Barcellona e organizzare un’altra amichevole prima di partire per la Russia.

