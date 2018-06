Argentina, Messi ammette: “Non mi sento il migliore, sono solo uno in più”

Leo Messi sarà uno dei grandi protagonisti dell’imminente Mondiale di Russia 2018. In vista del prossimo del torneo, il fenomeno blaugrana ha rilasciato una lunga intervista al magazine Paper in cui rivela di non sentirsi affatto il migliore. Ecco un le parole dell’argentino: “Non mi considero il migliore di sempre, mi sento solo un giocatore in più. In campo siamo tutti uguali quando cominciano le partite. Io cerco sempre di superarmi e ci sono riuscito spesso. L’Argentina in Russia? Dovremo essere forti come squadra, se vogliamo arrivare in fondo ed essere all’altezza di Francia, Germania, Brasile o Spagna. Tornare in Argentina? Ho lasciato il paese quando ero molto piccolo, ma quando posso torno per ricaricare le pile intorno alla mia gente. Un giorno spero di poterci tornare a vivere”.

MARADONA: “IO E MESSI SIAMO SIMILI”