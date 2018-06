Argentina, Messi: “Mondiale? Possiamo battere chiunque. La finale persa in Brasile…”

Lionel Messi, stella del Barcellona e della nazionale argentina, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Mundo Deportivo soffermandosi sull’imminente Mondiale di Russia e parlando delle ambizioni dell’Argentina ricordando anche l’ultima finale persa in Brasile nel 2014, match rimasto impresso nella mente de La Pulce.

NESSUN TIMORE – “Siamo l’Argentina, possiamo battere chiunque. Negli ultimi anni siamo arrivati a tre finali e abbiamo avuto la sfortuna di non vincerne nemmeno una. A quella del Brasile ho pensato tanto… è dura arrivare tanto vicino all’obiettivo e vederlo scappare. La sconfitta con la Spagna in primavera ci ha fatto male, anche perché con l’Italia avevamo fatto una buona gara. In generale è stato un processo complicato, con cambi di allenatori e presidenti, le difficoltà per qualificarci… ora giochiamo una partita alla volta, iniziando con l’Islanda che sarà un avversario tosto per come sa chiudersi e per il fatto che abbiamo l’obbligo di fare la partita e conquistare la vittoria. Ai tifosi dico che anche se non siamo favoriti partiamo con una voglia immensa, che abbiamo lavorato bene, che daremo tutto e che abbiamo giocatori con le qualità per giocarcela contro chiunque”.

