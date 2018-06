Argentina, sfuma il sogno Mondiale per Perotti: al posto di Lanzini convocato Enzo Perez

Jorge Sampaoli ha fatto la sua scelta. A seguito dell’infortunio al legamento del legamento crociato del ginocchio destro di Manuel Lanzini, il commissario tecnico dell’Argentina ha dovuto convocare un altro giocatore. Inizialmente si era parlato di Diego Perotti, Erik Lamela e Leandro Paredes come possibili sostituti, invece è stato chiamato Enzo Perez dopo essere stato escluso dalla lista dei 23 convocati. Il centrocampista del River Plate, dopo aver giocato in Europa con le maglie di Benfica e Valencia, è ritornato in Sud America e adesso avrà la possibilità di disputare il suo secondo Mondiale dopo quello del 2014 in Brasile.

ESCLUSI – Decisione quella di Sampaoli che per certi versi ha sorpreso. Per qualche giorno Perotti, Lamela e soprattutto Paredes (si era parlato anche di Icardi) avevano alimentano la speranza di partire per la Russia, ma alla fine a prendere il posto del giocatore del West Ham, infortunatosi in allenamento, è il centrocampista del River Plate classe 1986.

