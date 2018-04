Augenthaler: “Neuer non vuole rischiare e forse rinuncia al Mondiale”

Manuel Neuer ha ammesso che farà di tutto per andare in Russia con la Germania. Il portiere del Bayern, da tempo lontano dai campi per un grave infortunio al piede, è ancora ottimista ma oggi Klaus Augenthaler, bandiera dei bavaresi, dopo una conversazione con il 32enne, ha spiegato che invece sarà difficile che possa partecipare alla Coppa del Mondo. “Sembrava molto fiducioso Manuel ma adesso la sua priorità non è il Mondiale in Russia, ma la sua salute. Lui spera che possa continuare per altri anni la sua carriera e non vuole affrettare i tempi per evitare un altro infortunio” ha detto Augenthaler in un’intervista con t-online . Dopo la rottura del metatarso a settembre, Neuer non ha più giocato una partita ma l’allenatore del Bayern Jupp Heynckes gli ha offerto una partecipazione nel match finale di stagione contro il VfB Stuttgart il 12 maggio.