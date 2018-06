Belgio, l’ex vice c.t. su Nainggolan: “Beve e fuma alla luce del sole”

Fa ancora rumore in Belgio l’esclusione di Radja Nainggolan da parte del selezionatore Roberto Martinez.

Vital Borkelmans, vice dell’ex c.t. Marc Wilmots, ha detto la sua, in merito al caso legato al centrocampista della Roma, ai microfoni di TeleRadioStereo:

“Nessuno in Belgio si fa una ragione di quanto accaduto, né i giornali, né le tv, nemmeno gli stessi esperti non riescono a capire le motivazioni di un’esclusione cosi clamorosa. Martinez ha preso questa decisione, se ne assumerà le conseguenze del caso. Il vero motivo sono gli atteggiamenti di Radja, perché fuma e beve, ma lo fanno tutti i giocatori del Belgio. Il problema è che Nainggolan lo fa alla luce del sole e questo a Martinez non sta bene”.

