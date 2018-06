Betis, Joaquin di nuovo protagonista: sarà il nuovo polpo Paul

Joaquin non smette mai di stupire: dopo la parodia di Jennifer Lopez e la canzone da lui interpretata, entrambi puntualmente pubblicati sui Social, l’ex centrocampista Viola si è reso protagonista di un’altra trovata: prenderà il posto del polpo Paul, diventato famoso per aver indovinato l’esito di tutte le sette partite della nazionale tedesca in occasione del Mondiale sudafricano del 2010. “Vi ricordate il polpo Paul? Quel poverino sarà morto, o qualcuno lo avrà mangiato. Ecco, io lo sostituirò”, queste le parole del 36enne in un simpatico video pubblicato su Instagram. “Tutti i giorni, prima delle partite del Mondiale indovinerò i risultati delle partite”, ha continuato Joaquin che ha poi fatto il suo pronostico: “Vincerà chiaramente la Spagna”.

Il video termina con il giocatore che cerca di imitare l’accento russo con una lista di parole tra cui: “Swarovski, Kournikova…”. Inutile dire che l’ex centrocampista della Fiorentina non si smentisce mai.