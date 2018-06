Croazia, Modric: “Rinuncerei a tutti i trofei col Real Madrid per vincere il Mondiale”

Il centrocampista del Real Madrid e della nazionale croata Luca Modric, come riporta Marca, ha parlato al quotidiano croato Jutarnji list dei prossimi Mondiali confessando il desiderio di voler vincere il titolo e di essere disposto a scambiare tutti i trofei vinti col club Blancos per arrivare sul tetto del mondo con la maglia biancorossa.

TUTTO PER IL MONDIALE – Come capitato anche a Lionel Messi nei giorni scorsi, anche a Luca Modric è stato proposto questo ipotetico scambio di trofei, e come l’argentino, anche il croato rinuncerebbe alle vittorie con il Real Madrid per vincere il Mondiale con la Croazia: ” Anche io lo farei anche se fosse possibile, la Nazionale è sempre qualcosa di superiore, qualcosa di speciale, darei tutto per tornare dalla Russia con un grande risultato”.

GIRONE – “Il gruppo è difficile, complicato, la Nigeria, l’Islanda e, soprattutto, l’Argentina, sono avversari difficili, ma abbiamo anche una squadra eccellente e sarà anche necessario avere un po’ di fortuna”. Intanto la Croazia è arrivata ieri a Zelenogorsk, a circa 60 chilometri da San Pietroburgo, dove si inizierà a preparare per la Coppa del Mondo. La Nazionale di Dalic farà il suo esordio sabato sera contro la Nigeria.



Modric al suo terzo Mondiale con la Croazia