Germania, Rudiger: “Il più simpatico? Muller, anche se nessuno capisce le sue battute”

I Mondiali di Russia 2018 sono ormai alle porte e i convocati sono pronti a prendere parte al Campionato più importante del mondo. Il clima che sta respirando la nazionale tedesca, però, sembra non essere dei migliori. Pochi giorni fa, infatti, era stata riportata la notizia del diverbio tra Antonio Rudiger e Joshua Kimmich, che fortunatamente non è degenerato solo grazie al pronto intervento di Miroslav Klose.

Dopo l’episodio, il difensore ex Roma ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sport 1 e ha parlato dello spogliatoio tedesco: “In una squadra non possono essere tutti amici, ma in campo siamo una cosa sola. Non importa da dove provengono i vari giocatori”, ha ammesso il Rudiger, che ha poi continuato: “A PES sono per distacco il migliore di tutti anche perché gli altri giocano a FIFA, e proprio per questo nessuno vuole giocare con me. Il più simpatico della squadra? Direi che è Muller, anche se spesso le sue battute non si capiscono subito. Poi però quando ci ripensi ci ridi su”.

