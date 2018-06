Germania, Ter Stegen sul rientro di Neuer: “Situazione deludente per me”

Non è un momento facile per Marc-André ter Stegen: dopo il recupero di Manuel Neuer, rimasto fuori dal campo di gioco per tutta la stagione a causa di un infortunio al metatarso del piede sinistro, il portiere del Barcellona sarà costretto a partire dalla panchina per lasciare spazio al compagno di reparto.

Nel corso della conferenza stampa dal ritiro della Germania, Ter Stegen ha confessato il suo stato d’animo mostrando tutta la sua delusione: “Ovviamente è una situazione deludente per me, perché per tutto l’anno ho giocato bene. Però rispetto la decisione del tecnico. La squadra sa che darò comunque tutto me stesso, al 200%”, ha dichiarato l’estremo difensore del Barça che si è poi rivolto a Neuer: “Se Manuel dovesse aver bisogno ci sarò, lo aiuterò e lo sosterrò. Se dovessimo vincere il Mondiale, onestamente, non sarei meno contento degli altri solo perché stavo in panchina”, queste le parole del numero uno del Barcellona riportate da Premium Sport.

RUSSIA 2018, NEUER: LA FORMA E’ DA MONDIALE