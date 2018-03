Inghilterra, federcalcio: “Il governo deciderà se andare in Russia”

La Federcalcio inglese ha riferito che, alla luce dei recenti sviluppi politici, continuerà a lavorare con il governo del Regno Unito e le autorità competenti in merito alla partecipazione della nazionale ai Campionati del mondo 2018, che si terranno in Russia durante l’estate. La FA lo ha riferito attraverso un tweet del corrispondente di AP Rob Harris:” Continueremo a lavorare a stretto contatto con il governo del Regno Unito e le autorità competenti. Per quanto riguarda la nostra partecipazione alla Coppa del Mondo lo stabiliremo insieme”. In precedenza, il primo ministro britannico Theresa May ha confermato la cancellazione degli incontri bilaterali con i rappresentanti russi, così come il viaggio dei membri della famiglia reale e del governo britannico in Russia a seguito del caso della ex colonnello Sergei Skripal, che è stato avvelenato a Londra.