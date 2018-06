Mondiale, Russia annienta l’Egitto e vede gli ottavi di finale

La Russia travolge a San Pietroburgo l’Egitto e con un turno di anticipo ottiene il pass per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Non era mai successo nella storia di questa competizione iridata di passare la prima fase a gironi. Per l’aritmetica certezza basterà il successo o il pareggio dell’Uruguay contro l’Arabia Saudita: una formalità. Un Mondiale col botto per i padroni di casa russi che hanno vinto le due partite giocate facendo una bella figura sia con l’Arabia Saudita che questa sera. Nel 3-1 alla nazionale di Salah, la “Sbornaja” ha sbloccato il risultato nella ripresa dopo 120 secondi grazie ad un incredibile autogol di Fathy. In pochi minuti russi sul 3-0 con i gol di Cheryshev al 15′ che ha deviato in rete un rasoterra perfetto di Mario Fernandes e poi di Dzyuba al 18′ bravissimo a bruciare con una finta il difensore egiziano e battere Elshenawy con un preciso destro. Russia compatta e con un centrocampo dinamico e forte con i frangiflutti Gazinskiy e Zobnin. Deludente la prova di Salah non ancora al meglio dopo l’infortunio alla spalla ma nel complesso male la nazionale di Cuper che adesso è quasi fuori dal Mondiale essendo a zero punti.

Russia – Egitto 3-0

RUSSIA (4-2-3-1): Akinfeev; Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov (dal 40’st Kudriashov); Gazinskiy, Zobnin; Samedov, Golovin, Cheryshev (dal 29′ st Kuzyayev); Dzyuba (dal 33’st Smolov). CT Cherchesov.

EGITTO (4-2-3-1): Elshenawy; Fathy, Gabr, Hegazy, Abdelshafy; Elneny (dal 18’st Warda), Hamed; Salah, Elsaid, Trezeguet (dal 22’st Sobhi); Mohsen. CT: Cuper.

Reti: al 2′ st autorete di Fathi; al 14’st Cheryshev, al 16’st Dzyuba; al 27′ st Salah su rigore

Ammonizioni: Smolov



Espulsioni:

Recupero: nessun minuto nel primo tempo e 4′ nella ripresa