Mondiali 2018, convocati Germania: c’è Neuer, fuori Leno e Sané

La Germania ha ufficializzato in questi minuti la lista dei 23 calciatori convocati dal commissario tecnico Joachim Loew per il prossimo Mondiale in Russia. Spiccano le assenze di Leno, portiere del Bayer Leverkusen accostato al Napoli, e soprattutto di Leroy Sané, attaccante del Manchester City. Le statistiche dell’esterno offensivo tedesco sono sorprendenti con ben 14 gol e 19 assist nell’ultima stagione. Sané è il calciatore che ha partecipato a più azioni da gol tra tutti i giocatori tedeschi presenti nella lista dei convocati. Ce la fa, invece Neuer che rientra nel gruppo e difenderà la porta della Germania. Ecco la lista completa:

Portieri: Manuel Neuer (Bayern Monaco), Marc-André ter Stegen (Barcellona), Kevin Trapp (PSG).

Difensori: Jerome Boateng (Bayern Monaco), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Colonia), Mats Hummels (Bayern Monaco), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlino), Antonio Rudiger (Chelsea), Niklas Sule (Bayern Monaco).

Centrocampisti: Julian Brandt (Schalke 04), Julian Draxler (Schalke 04), Leon Goretzka (Schalke 04), Ilkay Gundogan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Ozil (Ajax), Sebastian Rudy (Bayern Monaco).

Attaccanti: Mario Gomez (Stoccarda), Thomas Muller (Bayern Monaco), Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (RB Lipsia).

La Germania perde in amichevole