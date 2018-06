Mondiali 2018, Evra balla per consolare Dani Alves: che lato B!

Incredibile quello che si è inventato Patrice Evra per sollevare l’amico Dani Alves: il brasiliano sta vivendo un momento particolarmente difficile perché, a causa di un infortunio, non potrà prendere parte ai Mondiali di Russia 2018.

Da sempre stella dei social, il terzino ex Juventus ha pubblicato un video su Instagram in cui balla con tanto di lato B in vista. Inutile dire che il balletto ha fatto il giro della rete, scatenando la reazione del popolo del web. Chissà se Evra sarà riuscito a strappare un sorriso anche al difensore del PSG.

EVRA, CHE LATO B! E IL BALLO PER DANI ALVES E’ VIRALE